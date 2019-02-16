Бойцы вооруженной коалиции Силы демократической Сирии взяли под контроль последний форпост террористов группировки «Исламское государство» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом сообщил в субботу, 16 февраля, телеканал Al Mayadeen.

По его данным, СДС при поддержке ВВС США удалось захватить населенный пункт Эль-Багуз на границе с Ираком. Находившиеся в нем террористы прекратили военные действия и согласились капитулировать. Согласно достигнутой сделке между СДС и ИГ, 440 боевиков сдадутся в ближайшие часы арабо-курдским формированиям.

На территории менее одного квадратного километра, которую удерживали остатки банд ИГ, находится также большая группа мирных граждан. Террористы использовали их в качестве живого щита.

Накануне отряды СДС и остатки банд ИГ заключили перемирие, благодаря которому в лагерь беженцев под Эль-Багузом была пропущена гуманитарная помощь.

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