Россия, Турция и Иран могут провести совместные военные операции против радикальных джихадистских группировок в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает газета Hurriyet.

«Совместные операции могут быть проведены в любое время в соответствии с развитием событий. Для них нет никаких препятствий. Нынешние меры направлены на комфорт, счастье и процветание жителей Идлиба. Что для нас важно — это безопасность людей», — сказал Эрдоган во время возвращения из Сочи, где 14 февраля принял участие в саммите с лидерами России и Ирана Владимиром Путиным и Хасаном Рухани.

Ситуация в Идлибе была среди главных вопросов, которые обсуждали президенты, отмечает Hurriyet. Они согласились предпринять конкретные шаги против «Хайят Тахрир аш-Шам» (созданной на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») и других радикальных группировок. Эрдоган не уточнил, какие конкретно планируются меры, но подтвердил трехстороннее соглашение о совместных операциях в анклаве, сообщает издание. В Идлибе проживают десятки тысяч боевиков-джихадистов, которые контролируют 90 процентов территории провинции.

Эрдоган добавил, что турецкие и российские военные ведут интенсивную работу по реализации меморандума о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации, подписанного в сентябре прошлого года.

Minval.az