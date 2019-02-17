Напряженность в Арктике может привести к труднопредсказуемым последствиям

Российские федеральные телеканалы нередко включают в свою «эфирную сетку» фильмы, снятые еще в советские годы. Далеко не на последнем месте по популярности — киноистория «Ошибка резидента», «Судьба резидента», «Возвращение резидента» и, наконец, «Конец операции «Резидент»» с Георгием Жженовым в главной роли. Где в одном из эпизодов, обсуждая, как именно агент западных спецслужб может покинуть территорию СССР «на севере». Знающие люди уточняют: речь, скорее всего, идет о границе СССР и Норвегии, члена НАТО с 1949 года. Расширение НАТО на восток и его приближение к границам России— это сегодня популярная тема. Тем не менее еще в годы первой «холодной войны» СССР в нескольких местах непосредственно граничил со странами НАТО: на Дальнем Востоке по Берингову проливу — с США, на Южном Кавказе — с Турцией, а в районе Мурманска — с Норвегией. Сегодня у России границы с Турцией нет, но зато появилось «территориальное соприкосновение» со вступившими в НАТО странами Балтии. По умолчанию считается, что именно на «новых рубежах» НАТО, точнее, в странах Балтии и Польше, наиболее велика вероятность«горячего сценария». Однако сегодня слишком многое указывает на то, что еще одной «горячей точкой» может стать Арктика. Точнее, та самая граница России и Норвегии. О тревожных симптомах рассказал на днях директор Разведывательной службы Норвегии генерал-лейтенант Мортен Хага Лунде, на которого ссылается The Barents Observer. По его словам, Россия ни много ни мало отрепетировала нападение на норвежский арктический радар еще 14 февраля 2018 года. По его словам, 11 бомбардировщиков Су-24 вылетели с аэродрома Мончегорск в Мурманской области, прошли над Баренцевым морем, сменили курс практически на 180 градусов и сымитировали атаку в направлении города Вардё. И только в непосредственной близости от норвежской границы развернулись. Как отметил Лунде, этот сценарий атаки похож на произошедшее 24 марта 2017 года. Тогда российские самолеты также имитировали атаку, но их было меньше. Директор Разведывательной службы отметил, что и риторика Москвы в отношении Норвегии стала острее, добавив: «Нет никаких признаков того, что отношения между Россией и Западом улучшатся в 2019 году». Радар, о котором идет речь — это комплекс Globus II в городе Вардё. Он отслеживает космический мусор на околоземных орбитах. Но у Москвы своя версия: этот радар теоретически может отслеживать пуски баллистических ракет и вообще расположен слишком близко к российской границе. То, что Норвегия на своей территории может размещать радары там, где сочтет нужным, российским стратегам в голову не приходит. Более того, корреспондент одного из российских «минобороновских» СМИ на конференции, посвященной безопасности в Арктике, поинтересовался у представителей Норвегии: «Вы же понимаете, что в случае начала войны первый удар наших войск будет направлен на город Варде?» Понятно, что имитация атаки на радар аж 11 боевыми самолетами, которые разворачиваются уже у самой границы — опасное и безответственное поведение. Но это все же имитация. А вот инициированные Россией сбои GPS — уже куда серьезнее. На своей пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны стран НАТО генсек Североатлантического альянса, бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг назвал глушение сигналов GPS безответственным поведением, несущим риск не военным, а гражданскому населению. И теперь директор разведывательной службы Норвегии Мортен Хага Лунде продемонстрировал карту с подробным описанием, где расположены «глушилки», которые подавляли сигнал GPS над воздушным пространством губерний Трумс и Финнмарк во время прошлогодних осенних учений НАТО. Более того, перебои в работе спутниковой навигации с осени 2017 года фиксировались не менее 5 раз. Установить источник таких помех — дело техники, и специалисты не сомневаются: «глушилки» стоят в России. Вначале они находились вблизи Печенги, а сейчас сигнал идет с закрытой авиабазы Луостари, расположенной менее, чем в 20 км от границы с Норвегией. Москва, конечно, все отрицает. Сергей Лавров, глава МИД РФ, заявил, что Россия не проводила исследований касательно помех в системе GPS на учениях НАТО в ноябре 2018 года: «Исследование не проводилось, потому что исследовать фантазии, неподтвержденные какими-либо фактами, невозможно. Это все из серии „хайли лайкли“, мода, которую задала (премьер-министр Великобритании) Тереза Мэй и которую сейчас осваивают некоторые другие наши соседи». Но таким образом можно сорвать аплодисменты журналистов «Спутника» и RT, но не отвести от своей страны весьма неприятные обвинения. Которые вряд ли останутся без последствий. Тем более что встревожены в Норвегии еще и ростом разведывательной активности России. В порты Норвегии уже заходят атомные подводные лодки США, что не на шутку пугает Москву. В Осло рассматривают вопрос постоянного присутствия на своей территории американского военного контингента, чего не было во время первой «холодной войны». И еще планомерно повышают военные расходы.

Более того, тревога по поводу растущей агрессивности России нарастает не только в «натовской» Норвегии, но и в нейтральной Швеции. Как заявили аналитики из Шведского института оборонных исследований (FOI), российские военные стали гораздо активней тренироваться в ведении полномасштабной войны. «Если раньше российские военные больше внимания уделяли умению разбираться с небольшими конфликтами, то теперь они тренируется начинать и вести масштабные войны», — говорится в докладе FOI под названием «Подготовка к войне: стратегические военные учения России 2009-2017». «Россия готовится вести региональные и, вероятно, растянутые во времени войны против возможных противников размеров с Китай или НАТО», — рассказал руководитель исследования Юхан Нурберг.

Насколько велика опасность атаки России на нейтральную Швецию, вопрос открытый. Во всяком случае, глава МИД Швеции Марго Валльстрёммв интервью изданию Dagens Nyeheter заявила: «Если в районе Балтийского моря начнутся какие-либо военные действия, конечно, нас это затронет, но как и раньше, мы не считаем, что военная угроза в отношении Швеции изменилась. Мы не видим серьезной угрозы вторжения». Но командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон, рассказывая о новом истребителе Saab Gripen E, особо подчеркнул его способность победить российские самолеты серии Су в воздушном бою. Как пишет Business Insider, истребитель имеет «исключительную особенность, которая делает его кошмаром для российских самолетов». Речь идет о бортовых системах радиоэлектронной борьбы, которые позволяют Saab Gripen E оставаться незаметными для противника. При этом Швеция — нейтральное государство, она не член НАТО, но «североатлантические» настроения здесь растут. И по мере того, как поведение РФ становится все более агрессивным, эти настроения получают новую «подпитку». Швеция не выходит к арктическому побережью, но военные приготовления России на Балтийском море она явно приняла на свой счет. Не говоря о том, что в Стокгольме понимают: в решающий момент нейтралитет может и не спасти. И хотя решение о членстве в НАТО еще не принято, вырисовывающиеся тренды вряд ли благоприятны для РФ.

А тогда уже становится понятным, что, понадеявшись на «тактический» успех, Россия рискует потерпеть стратегическое поражение. Северное направление здесь явно воспринимали как этакое «слабое звено» в натовской обороне, где Россия могла рассчитывать на военный перевес. Стремительное «накачивание» военных мускулов в Арктике, по расчетам Кремля, должно было донельзя напугать соседей, которым разработанный сценарий тут же предписывал немедленно запросить перегноворов, слабо замаскированных под капитуляцию, и предоставление России всех возможных преференций. Но на деле в НАТО, как уже указывалось, и не подумали капитулировать, а поступили с точностью до наоборот — начали активно готовиться к противодействию РФ в Арктике. И уже провели в Норвегии крупнейшие со времен распада СССР учения «Единый трезубец». Это, напомним, уже плохая новость для Москвы: новый виток «холодного противостояния» в Арктике потребует и денег, и ресурсов, и технологий, а их немного.

Не могут в РФ и позволить себе отступить: это будет означать и потерю лица, и неизбежные геополитические уступки. Кому на этом фоне пришла в голову «гениальная» идея «пощекотать нервы» норвежцам и устроить имитации атак на радар в Варде и глушение GPS впридачу, в пресс-релизах не указывается. Однако реакция Норвегии никоим образом не похожа на страх и подготовку к уступкам. Более того, подобные игры вряд ли останутся без «осязаемого» ответа. Каким он будет, пока что можно только гадать. Только вот нет сомнений, что на севере разыгрывается слишком опасный для всех сценарий. И шансов выйти из него победителем с учетом общего расклада сил у Москвы немного.

Нурани

Minval.az