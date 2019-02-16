Перед своей второй встречей с северокорейским лидером Ким Чен Ыном президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ номинировал его на Нобелевскую премию мира за работу по налаживанию диалога с КНДР. Об этом он рассказал журналистам во время выступления в Розовом саду.

Когда журналисты спросили Трампа о предстоящем саммите с лидером КНДР Ким Чен Ыном в конце февраля, он заявил, что премьер-министр Синдзо Абэ передал ему «изумительную копию письма, которое он направил лицам, присуждающим то, что называется Нобелевской премией мира». «Он сказал, что он выдвинул меня с уважением от лица Японии: „Прошу их присудить вам Нобелевскую премию мира“», — заявил президент.

Трамп сказал, что раньше отношения с Ким Чен Ыном были наполнены «огнем и яростью», но, по его мнению, с их первой встречи в прошлом году в Сингапуре, они установили хорошие отношения. Он отметил, что Абэ выдвинул его кандидатуру, поскольку обеспокоен тем, что Северная Корея проводит ракетные испытания над Японией.

Президент также пожаловался, что Обама был удостоен премии через «примерно 15 секунд». «Я, вероятно, никогда ее [Нобелевскую премию мира] не получу, но ничего», сказал Трамп. «Они ее дали [предыдущему президенту США Бараку] Обаме. Он даже не понимал, за что ее получил», — добавил президент.

Барак Обама был удостоен Нобелевской премии мира в 2009 году за «экстраординарный вклад в укрепление международной дипломатии и сотрудничество между народами».

Minval.az