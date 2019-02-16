Конфликт, возникший накануне в Москве между отдельными представителями азербайджанской и чеченской национальности, полностью исчерпан. Такое решение было принято по результатам встречи азербайджанских и чеченских аксакалов, представителей интеллигенции, авторитетных людей обоих общин, которое завершилось поздно вечером 15 февраля в российской столице. Об этом сайту AZRU ( сообщил один из участников встречи с азербайджанской стороны, пожелавший остаться неизвестным.

Как отмечает сайт, «совершенно понятно, что обычный криминальный инцидент некоторые провокаторы попытались перевести в фазу громкого межнационального конфликта».

На каком-то этапе сомнений в том, что это практически удалось, оставалось все меньше и меньше. Но трезвые умы с обоих сторон, среагировав на ситуацию вовремя и должным образом, смогли предотвратить искусственно возбужденный конфликт, а по сути – хорошо спланированную провокацию с далеко идущими целями – в первую очередь, с целью дестабилизации межнациональных отношений в Российской Федерации, отмечает сайт.

Портал также рассказал свою версию случившегося: всё началось с того, что один из чеченцев, некто Алихан, оскорбил некоего азербайджанца, а вместе с ним – и весь азербайджанский народ, употребив нецензурные выражения в адрес всей нации. За это он был пойман группой азербайджанцев и в качестве наказания жестоко избит. Его заставили принести извинения всему азербайджанскому народу на камеру. Затем в пространстве социальных сетей появился некий Мансур Старый, выдающий себя за лидера всех чеченцев, причем такого, что его мало интересует мнение Рамзана Кадырова, который, по его словам, просто исполняет приказы этого самого Мансура. Так вот – приказ Мансура заключался в уничтожении всех азербайджанцев. Персонаж постельной сцены Мансур, приказавший убивать азербайджанцев, чинить над ними физическую расправу везде, где угодно, признался, что он «пока болеет», что и без того было очевидным, судя по словам, им произносимым.

После «приказа» этого одеяльного фюрера, якобы управляющего Кадыровым и чеченцами всей Евразии, группа чеченцев, по разным данным от 50 до 100 человек, налетела на кафе «Неолит» азербайджанца Яшара Алиева на юго-востоке Москвы. Приехавшие в кафе на автомобилях с чеченскими номерами были вооружены ножами и пистолетами, устроили драку и стрельбу, ранили несколько человек, устроили погром, а по практически сиюминутном прибытии полицейских поспешили ретироваться – но успели не все: по разным данным, полицейские задержали на месте и отловили по окрестным дворам до 25 зачинщиков вооруженного налета.

Затем по соцсетям стали муссироваться слухи о том, что «кровавая бойня» между азербайджанцами и чеченцами в Москве якобы в самом разгаре. Масла в огонь подлило убийство в том же юго-восточном округе столицы азербайджанского таксиста – 52-летнего Гариба Оруджева.

Minval.az