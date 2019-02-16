Относительно инцидента между азербайджанцами и чеченцами в кафе «Неолит» в Москве высказалась чеченская сторона в лице министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова.

«Руководство Чеченской Республики знает об инциденте, наши представители разбираются в подробностях конфликта и ищут зачинщиков разборки», — сообщил СМИ Джамбулат Умаров.

Как сообщалось ранее, относительно события с заявлением выступил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

«Связи между азербайджанцами и чеченцами прошли испытания временем и носят показательный характер. Личные дружеские отношения, существующие между президентами Азербайджана и Чечни Ильхамом Алиевым и Рамзаном Кадыровым, а также их встреча, состоявшаяся в конце прошлого года, являются доказательством этому. Азербайджанцы всегда высоко ценят и стараются сохранить совместные исторические ценности, которые сформировались у них со всеми кавказскими народами на протяжении веков.

Россия многонациональная страна. Проживающие здесь народы сохраняют и развивают свои языки и культуру. Как и другие народы, проживающие в России, азербайджанцы всегда полностью пользуются своими национально-культурными правами. Мы призываем своих соотечественников, братский чеченский, а также другие народы России использовать мультикультуральную атмосферу, созданные здесь позитивные условия для целей, вносящих вклад в развитие дружбы между народами, а также не допускать такого рода нелицеприятные инциденты. С уверенностью могу сказать, что те силы, которые желают создать вражду между нашими народами из-за этого инцидента, совершают большую ошибку и не достигнут своих целей», — отмечал Гасанов.

Minval.az