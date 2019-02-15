Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф отверг идею о пересмотре соглашения по иранской ядерной программе, заключенного в 2015 году по результатам 13 лет переговоров, сообщает телеканал NBC.

«Почему мы должны пересматривать соглашение, на согласование которого мы потратили не одну встречу на два часа, а 13 лет? Мы также вели переговоры с США. Почему мы должны доверять президенту (США Дональду) Трампу по поводу того, останется ли он верен своей подписи?» — сказал Зариф в интервью телеканалу, отвечая на вопрос о готовности Трампа встретиться с коллегой из Ирана для обсуждения возможного пересмотра сделки.

Зариф отметил, что для пересмотра соглашения нет причин, так как документ был результатом сложных и тщательных переговоров. «Соглашение о ядерной программе – результат 13 лет переговоров. Мы выработали не двухстраничный документ, который президент Трамп подписал с лидером Северной Кореи, а 150-страничный документ», — добавил министр.

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