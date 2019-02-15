Замороженный конфликт в небольшом регионе под названием Нагорный Карабах, пока он еще не урегулирован, может быть очень опасным, если им правильно не управлять. Об этом сказал президент Армении Армен Саркисян, выступая перед студентами и преподавателями Гейдельбергского университета в Германии.

«Для меня нет иного пути, кроме как мирное урегулирование конфликта. Любой другой вариант для всех будет абсолютно разрушительным. И здесь не имеет значения, насколько ты силен, сколько тратишь на вооружение или насколько велика численность твоей армии. На этой территории сосредоточены различные интересы, вызовы», — сказал Саркисян, передает пресс-служба президента Армении.

По его словам, речь идет о регионе, который действительно представляет собой перекресток цивилизаций, учитывая близость Азербайджана, Грузии, России, Сирии, Ирана, Турции.

Как отметил Саркисян, здесь даже небольшое дестабилизирующее явление может иметь пагубные последствия. Следовательно, есть лишь один путь – мирное урегулирование конфликта.

Президент Армении выразил надежду, что окончательное решение будет основано «на здравомыслии и человеческих ценностях, а также будет принято с учетом прав населения Нагорного Карабаха».

Minval.az