«Если честно, просто не верится! Быть в списке FORBES 30under30 в Европе – большая честь, гордость и ответственность!».

Как сообщает 1news.az, об этом написала молодая предпринимательница из Азербайджана Зарангиз Гусейнова, попавшая в список Forbes 30 Under 30 в Европе, который выделяет наиболее ярких лидеров до 30 лет со всего мира.

«Этот список для меня не просто награда. Это возможность донести свое видение, свою позицию и то, чем мы занимаемся, до еще большего количества людей.

Образование женщин и девочек, их уверенность в себе, свобода выбора и возможность делать тo, o чем они мечтают и хотят на самом деле, критично важно! Как для общества, так и для каждого индивидуально.

Чтобы не было: потерплю пока бьют; закрою глаза на селективный по гендерному признаку аборт; диплом – это лишь приложение к приданому и жизнь делится на «до» и «после» свадьбы.

Чтобы не было: я должна быть первоклассной хозяйкой: и готовить, и убирать, и детей учить, и о муже заботиться, уметь вышивать крестиком, рисовать, бегать марафоны и поддерживать разговоры про искусственный интеллект, всегда быть в форме и красиво одетой, и работать на самой интересной работе в мире, и, и, и……

Чтобы на свадьбе, мы не желали семерых мальчиков и одну девочку, а чтобы говорили о здоровых, сильных и образованных детях», — отметила она.

По ее словам, образование — это не про знание только математики или биологии.

«Образование — это про расширение сознания и про активный образ мышления. Это про свободу выбора, про написание своей собственной истории, вне зависимости от предрассудков общества. Это про критическое мышление и умение учиться.

Это про понимание того, что твое окружение сегодня, определяет, кем ты будешь завтра. Это про ответственность перед собой и миром. Про принятие того, что ты ничего не ДОЛЖЕН и нет «успешного успеха». Есть ВЫБОР. Есть ты, есть благодарность за все вокруг и свой темп к ТВОИМ, самым классным, сумасшедшим и «невозможным» мечтам.

Это то, за чем стоит WoWoman Community уже 4 года и о чем будет наш новый проект W.Space — пространство и инфраструктура для женщин и мужчин в центре города, для тех, кто ищет «место силы», где сможешь найти вдохновение или покой, встретить друзей, записаться на курсы английского, почитать книгу или сесть за бизнес-план твоего нового проекта или просто заняться «активным ничегонеделанием», — подчеркнула З.Гусейнова.

One Young World — Zara Huseynova Keçən həftə keçirilən One Young World sammitində 192 ölkədən olan 1800-dən çox iştirakçının qarşısında çıxış edən təsisiçimiz Zara Hüseynova (https://www.facebook.com/zarangiz.huseynova?ref=br_rs) sammitin ilk Azərbaycanlı spikeri oldu. Bu il Niderland kraliçası, Nobel mükafatçısı Tawakkol Karman, professor Muhammed Yunus, Twitterin co-founderi, Unilever şirkətin CEO-su Paul Polman, Deloitte UK şirkətin CEO-su David Sproul, Sir Bob Geldof, Haaqa şəhərin icra başçısı Pauline Krikke, Rossana Burgos (Eh Bee Family lahiyəsi) və bizim Zara sülh və ədalətin qüvvəsi haqqında danışdılar. Təhsil Panelində ayaqüstə alqışlanan yeganə iştirakçı Zara, Azərbaycan qadınların qarşılaşdığı çətinliklərindən, onların həllindən və cəmiyyətə təsirindən söz etdi. O, WoWoman-ın və bütün qadınların hekayəsini dünyaya çatdırmağa çalışdı. Bu uğurumuzla yanaşı WoWoman bu il Facebook-un top 100 cəmiyyəti siyasına daxil edildi.Və bir sözlə desək, bu sadəcə möhtəşəmdir! ❤ Gepostet von WoWoman Azerbaijan am Dienstag, 23. Oktober 2018

Minval.az