Американская певица и актриса Леди Гага набила татуировку с ошибкой и списала получившуюся оплошность на алкогольное опьянение. В этом она призналась в своем Instagram-аккаунте.

В четверг, 14 февраля, она похвасталась новой татуировкой со своим именем, записанным на нотном стане четырьмя нотами («соль»-«ля»-«соль»-«ля», которые в английской версии обозначаются как G-A-G-A). Однако вместо пяти положенных линий нотного стана на руке Гаги появились только четыре.

Один из фанатов тут же указал на ошибку. «Нотный стан состоит из пяти линий, Гага, что это…» — написал он под публикацией.

Посмотреть эту публикацию в Instagram You’re not alone, @arianagrande. #CommentsByCelebs Публикация от Comments By Celebs (@commentsbycelebs) 14 Фев 2019 в 12:43 PST

Певица тут же заметила комментарий и в течение часа исправила татуировку, а затем вновь поделилась ее доработанной версией. «Музыкальный кризис предотвращен. Бедняжка выпила слишком много текилы и забыла пятую линию нотного стана. А вот и правильная», — посмеялась Гага в описании к посту.

Minval.az