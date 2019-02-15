Из-за публикации о сыре-косичке на Facebook странице популярного международного ресурса по кухням мира «TasteAtlas» разразился новый «гастрономический» скандал между армянскими и грузинскими пользователями соцсети, пишут российские СМИ.

В материале онлайн ресурса отмечается, что рассольный вытяжной сыр «Чечил» якобы имеет армянское происхождение и его на протяжении веков готовят армяне.

Грузинским пользователям не понравилось то, что сыр был назван армянским и они решили оспорить его происхождение. Так, представитель посольства Грузии в Австрии Нестани Беджанишвили в своих комментариях в соцсети написала о том, что этот сыр является грузинским и к армянам не имеет отношения.

В своих комментариях дипломат обвинила также армян в присвоении грузинского сыра и других грузинских блюд.

Minval.az