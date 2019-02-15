Интервью Report министра Великобритании по делам Европы и Америки Алана Дункана.

— Как вы оцениваете нынешний уровень сотрудничества между Великобританией и Азербайджаном?

— Между Соединенным Королевством и Азербайджаном существуют прочные политические и экономические связи. Эти связи имеют для нас большое значение и они продолжат укрепляться. Великобритания самый крупный иностранный инвестор Азербайджана, и в основе двусторонних связей лежат сильные экономические отношения. После заключения в 1994 году «Контракта века» BP наладила особые долгосрочные связи в нефтегазовом секторе. Это содействовало созданию в Азербайджане возможностей инжиниринга и развитию нынешней динамики страны. Кроме того наше сотрудничество охватывает различные сферы такие, как образование, культура, творчество. Ежегодно посредством программы Chevening мы принимаем студентов из Азербайджана. Тысячи азербайджанских студентов получили образование в университетах Великобритании. Наши политические связи также на высоком уровне. В прошлом году премьер-министр Великобритании с удовольствием принял президента Ильхама Алиева в Лондоне. В октябре был проведен ежегодный стратегический диалог. Ежегодные торговые встречи – Единая партнерская комиссия состоится в апреле.

— В марте этого года ожидается выход Великобритании из Евросоюза. Какими будут последствия?

— Мы хотим иметь с Евросоюзом новое партнерство в сфере внешней политики и безопасности, основанное на наших общих ценностях и интересах. Это позволит нам работать сообща для того чтобы отвечать на глобальные вызовы как в Брюсселе, так и в мире. Выход из Евросоюза по договоренности остается приоритетом для правительства Британии, и мы надеемся, что парламентское большинство примет это.

— Как две страны могут внести больший вклад в региональное сотрудничество, в частности, какую роль может сыграть Великобритания в обеспечении безопасности на Южном Кавказе?

— Великобритания привержена политике стабильности и безопасности в Южном Кавказе. Мы имеем двусторонние связи со всеми тремя странами региона. Посредством членства в таких международных организациях как Совет Европы, НАТО и ООН мы поддерживаем усилия по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и содействию мира. Хоть Британия и не является членом Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, мы прилагаем все усилия для поддержки сопредседателей Минской группы. Урегулирование конфликта способствует повышению уровня стабильности и благосостояния региона. Программа Великобритании на Южном Кавказе преследует цель повысить внутреннюю устойчивость, развить взаимоотношения между людьми и создать платформу для диалога. Мы полагаем, что этот подход поможет урегулированию конфликта и обеспечению безопасности всего региона.

— Какова позиция официального Лондона в урегулировании нагорно-карабахского конфликта?

— Великобритания полностью поддерживает роль Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта, призывает ускорить переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией. Мы считаем, что урегулирование этого конфликта потребует у обеих сторон смелости, принятия сложных решений и уступок. Мы стимулируем обе стороны действовать доброжелательно для достижения соглашения. Хоть Великобритания не играет непосредственной роли в Минской группе, мы полностью поддерживаем усилия сопредседателей США, Франции и России и поощряем стороны придерживаться переговорного переговорного в конструктивной форме.

— Как вы оцениваете нынешние отношения между Великобританией и США? Есть ли определенный регресс или прогресс в отношениях между двумя странами за время президентства Дональда Трампа?

— Основываясь на нашу долгую историю и ценности, которые мы разделяем, я могу сказать, что между Великобританией и США существуют особые, прочные связи. Две страны – сильные партнеры и союзники. Вместе мы работаем над многим вопросами. Прошлогодний визит Трампа доказал также насколько важны и близки наши отношения во благо безопасности и благополучия.

Айтен Аббаслы

Minval.az