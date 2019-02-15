Европарламент возложил на Россию ответственность за возможное прекращение действия договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), призвав одновременно как РФ, так и США к конструктивному диалогу для сохранения договора.

В принятой в четверг на пленарной сессии в Страсбурге резолюции Европарламент осудил Россию «за продолжающиеся нарушения условий договора», предложив Москве «вернуться к полному и поддающемуся проверке соблюдению (ДРСМД) для решения проблем, поднятых США и НАТО», взять на себя обязательства по долгосрочному выполнению договора.

Европейские депутаты исходят при этом из такой последовательности: сначала договор был нарушен, потом США заявили его о приостановке и выходе через шесть месяцев, затем об этом объявила Россия.

«Эти действия могут привести к просчетам и недопониманию, ведущему к ухудшению отношений между США и Россией, эскалации напряженности, усилению ядерных и военных угроз и рисков, а также возможному возобновлению дестабилизирующей гонки вооружений, чреватой подрывом безопасности и стратегической стабильность в Европе», — говорится в резолюции.

Европарламент «призывает как Россию, так и США разобраться с взаимными обвинениями в нарушениях (договора), начать конструктивный диалог под эгидой Совета Безопасности ООН, Специальной контрольной комиссии или других соответствующих форумов с целью снижения напряженности», «добросовестно провести переговоры о сохранении ДРСМД до даты фактического выхода из него в августе 2019 года».

Евродепутаты подчеркивают важность транспарентности и взаимного мониторинга, ужесточения правил и гарантий в отношении соответствующих ракетных и ядерных потенциалов.

Кроме того, Европарламент предлагает главе дипломатии ЕС Федерике Могерини использовать посреднический опыт ЕС для предотвращения выхода США и России из ДРСМД, инициировать переговоры по многостороннему соглашению для этой категории ракет.

Помимо этого, Европарламент настоятельно призывает США и Россию продлить действие нового соглашения о СНВ, которое ограничивает число развернутых стратегических боеголовок с обеих сторон до 1550, и сделать это до истечения срока его действия в 2021 году.

Minval.az