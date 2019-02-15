Томас Маркл, отец герцогини Сассексской Меган Маркл, обрушился с критикой на американского актера Джорджа Клуни за высказывания о его дочери. Об этом пишет TMZ.

Как отмечается, Клуни заявил, что его разочаровало письмо Маркл к отцу, и он назвал этот поступок «безответственным».

По словам источников издания, Томас Маркл очень огорчился тем, что актер попытался вмешаться в их отношения с дочерью. При этом он согласился с Клуни в том, что пресса несправедливо обращается с супругой принца Гарри.

Томас Маркл заявил, что актеру следовало бы провести небольшое исследование, прежде чем высказываться об их отношениях с дочерью.

Minval.az