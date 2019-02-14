Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах по усовершенствованию системы стипендий в вузах.

Согласно распоряжению, с первого марта 2019 года в вузах количество стипендиальных мест, финансируемых за счет государства на основании показателей успеваемости, увеличится на 16000 единиц.

Соотношение числа студентов, получающих стипендию, к общему числу студентов в 2019/2020 учебном году будет доведено с нынешнего 31 процента до 45 процентов, а, начиная с 2020/2021 учебного года — до уровня не менее 50 процентов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Министерству юстиции поручено привести нормативно-правовые акты и акты нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим распоряжением, и проинформировать об этом Кабмин.

Minval.az