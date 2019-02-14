Обвинение в арестах и пытках гомосексуалистов в Чечне — это «информационная гей-атака». Такое заявление сделал пресс-секретарь главы республики Альви Каримов, сообщает «Комсомольская правда. Северный Кавказ».

«Авторы подобных заявлений в отсутствие стыда и совести перешли все границы», — объявил Каримов. «Я заявляю, что в Чечне нет ни одного случая ареста по этим признакам. Правоохранительные органы, правозащитники и журналисты, в том числе и зарубежные, неоднократно проверяли эти сообщения и не нашли им никакого подтверждения», — резюмировал он.

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