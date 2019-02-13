Число погибших в результате теракта в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана увеличилось до 41.

Об этом информирует Fars News. «Число жертв возросло до 41, включая членов КСИР и мирных жителей», — говорится в сообщении агентства.

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В Иране террорист подорвал себя в автобусе с бойцами Корпуса стражей исламской революции, сообщает агентство Fars. По данным IRNA, двадцать человек погибли, еще столько же получили ранения.

Взрыв произошел в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана. По некоторым сведениям, в автобусе находились 40 пассажиров.

Video shows aftermath of terrorist attack in southeastern Iran https://t.co/GFZDbQoSsL pic.twitter.com/YdNF6SKOUJ — Press TV (@PressTV) 13 февраля 2019 г.

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