Об этом информирует Fars News.
«Число жертв возросло до 41, включая членов КСИР и мирных жителей», — говорится в сообщении агентства.
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В Иране террорист подорвал себя в автобусе с бойцами Корпуса стражей исламской революции, сообщает агентство Fars. По данным IRNA, двадцать человек погибли, еще столько же получили ранения.
Взрыв произошел в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана. По некоторым сведениям, в автобусе находились 40 пассажиров.
Video shows aftermath of terrorist attack in southeastern Iran https://t.co/GFZDbQoSsL pic.twitter.com/YdNF6SKOUJ
— Press TV (@PressTV) 13 февраля 2019 г.