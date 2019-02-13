«Переходное правосудие, осуществляемое на основе презумпции виновности, может нанести нашей стане намного больший урон, нежели армии наших врагов вместе взятые», – написал на своей странице в Фейсбуке директор армянского исследовательского института «Политэкономия» Андраник Теванян, передает «Голос Армении».

В своем посте Теванян прокомментировал заявление Никола Пашиняна о переходном правосудии, с которым премьер выступил, отвечая на вопросы депутатов в парламенте страны.

Пашинян заявил, что правительство Армении обсуждает применение механизма конфискации незаконно приобретенного имущества без обвинительного судебного заключения.

«Есть вопрос возврата денег, украденных у народа и страны. Сейчас правительство обсуждает применение механизма конфискации незаконно приобретенного имущества без обвинительного судебного заключения. Эта формулировка может показаться странной, но у нас есть обоснования: с позиции Европейского суда по правам человека, это считается нормальной практикой в борьбе с коррупцией, то есть не считается ограничением прав человека», – сказал Пашинян. По его словам, это один из компонентов переходного правосудия. «В данном случае действует не презумпция невиновности, а, грубо говоря, презумпция вины. Если человек не может доказать, что приобрел имущество законным путем, то приобретение данного имущества считается незаконным», – сказал Пашинян, добавив, что в системе госуправления эти тезисы вызывают сопротивление, однако это будет осуществлено.

«С высокой трибуны НС было заявлено, что по необходимости презумпция невиновности будет заменена на презумпцию виновности. Это будет особенностью так называемого переходного правосудия. Закрепленное Конституцией одно из основных прав человека и гражданина будет отменено, исходя из «революционной целесообразности».

Это, прежде всего, означает, что коррупция будет не искоренена, а достигнет беспрецедентных размеров. Политические и экономические преследования будут носить избирательный и строго целевой характер: любого оппозиционера могут подвергнуть экономическим репрессиям – без решения суда и без оснований (докажи, что ты не верблюд).

Кроме того, эта презумпция виновности приведет к беспрецедентному побегу капитала из Армении и как минимум в обозримой перспективе уничтожит инвестиционное поле. Какой дурак вложит средства и будет развивать бизнес у нас, если в любой момент может встать перед вопросом: «Откуда у тебя средства?»

И о самом главном. В условиях разваливающей экономику и следовательно ослабляющей армию презумпции виновности не только Арцах (название созданного на оккупированных азербайджанских территориях т.н. режима – прим. «Минвала») окажется в составе Азербайджана, но и Армения трансформируется в «Западный Азербайджан», как после переговоров с официальным Ереваном в эти дни угрожает Алиев. Я настаиваю, что осуществляемое на основании презумпции виновности переходное правосудие может нанести намного больший вред, чем армии наших врагов вместе взятые» – написал Теванян.

Minval.az