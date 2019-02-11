Драма мексиканского режиссера Альфонса Куарона «Рома» (Roma) и исторический фильм «Фаворитка» (The Favourite) греческого режиссера Йоргоса Лантимоса получили наибольшее количество наград Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Как передает ТАСС, торжественная 72-я по счету церемония вручения «бронзовых масок» прошла в воскресенье в лондонском Альберт-холле, и по ее итогам ленты завоевали четыре и семь наград соответственно.

Черно-белая автобиография

Рома — это вполне благополучный буржуазный квартал родного Куарону Мехико, где разворачивается история двух женщин. Для придания большей аутентичности эта во многом автобиографичная картина сделана в технике черно-белого кино. Примечательно, что лента была снята компанией по стриминг-сервису Netflix и таким образом фактически миновала кинотеатры.

На это Куарон и обратил внимание, поднявшись на сцену и поблагодарив Netflix за «веру и смелость». «Иностранцы — просто люди с другим цветом кожи, а один цвет дополняет другой. Я очень рад, что BAFTA отметила историю о домашнем работнике с индейскими корнями. Этот фильм пропитан особыми цветами Мексики, и я хочу также поблагодарить Мексику», — добавил он.

Самый личный фильм Куарона

Премию Куарону вручила его соотечественница Сальма Хайек. Она не смогла скрыть своих эмоций и обняла режиссера, а также крикнула: «Да здравствует Мексика!».

До этого в разговоре с журналистами она сообщила, почему считает, что эта лента достойна самых высоких наград. «Помимо того что это восхитительный фильм, он сделан в нашей родной стране на испанском языке, это самый личный фильм, который сделал Куарон. Когда я его посмотрела, я почувствовала, что перенеслась в мое детство, вернулась в ту Мексику, которой больше нет. Я восхищена, что этот фильм так хорошо воспринят в мире, то, как люди влюбляются в персонажей, как иностранцы начинают ценить нашу страну чуть ли не больше, чем мы сами», — сказала Хайек.

Ранее лента получила два «Золотых глобуса» (за лучшую режиссуру и лучший фильм на иностранном языке), была удостоена «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, премии Гойя и номинирована на премию «Оскар» в 10 категориях.

Фаворитизм «Фаворитки»

Английская актриса Оливия Колман получила премию BAFTA в номинации «Лучшая женская роль», сыграв британскую королеву Анну (1665-1714) в историческом фильме «Фаворитка». Ранее за эту роль 45-летняя Колман была удостоена «Золотого глобуса», Кубка Вольпи на Венецианском кинофестивале, а также номинирована на «Оскар».

Лучшей актрисой второго плана была признана британка Рэйчел Вайс, исполнившая в том же фильме роль Сары Черчилль — приближенной стареющей королевы. Ожесточенная борьба между леди Сарой и ее кузиной Абигейл (Эмма Стоун) за благосклонность королевы лежит в основе сюжета картины. Правительница, которой суждено стать последней представительницей династии Стюартов, все больше слабея умственно и физически, попадает во власть своих фавориток, которые готовы на все, чтобы установить контроль над монархом.

В общей сложности «Фаворитка» была выдвинута на премию в 11 категориях, причем в категории «Лучшая женская роль второго плана» фильм представляли сразу две актрисы — Эмма Стоун и Рэйчел Вайс. В итоге картина собрала семь наград. Помимо уже упомянутых, это «Лучший британский фильм», «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучший грим», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший дизайн костюмов».

Под аккорды Queen

Рами Малек победил в номинации «Лучшая мужская роль». Награду 37-летнему актеру принесло исполнение роли вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри в биографической ленте «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody, 2018). Это первая премия BAFTA для актера, который ранее был удостоен за эту роль «Золотого глобуса», премии Гильдии актеров, а также номинирован на «Оскар».

«Богемская рапсодия» ожидаемо получила и награду в технической номинации «Лучший звук». Команда, работавшая над фильмом, проделала огромную работу, сводя воедино для музыкальных номеров голоса покойного Меркьюри (1946-1991), воплотившего его образ на экране Малека и канадского певца Марка Мартела, известного как «вокальный двойник» Меркьюри. Кроме того, для картины был искусственно воссоздан рев толпы, подпевавшей Queen на знаменитом концерте Live Aid в 1985 году.

Лучшим актером второго плана британское жюри признало американца Махершалу Али, исполнившего роль знаменитого джазмена Дона Ширли (1927-2013) в сочетающем элементы драмы и комедии биографическом фильме «Зеленая Книга» (Green Book, 2018).

При этом за «Лучшую оригинальную музыку» была награждена картина «Звезда родилась» (A star is born, 2018), главную женскую роль в котором исполнила популярная певица Леди Гага, чей псевдоним отсылает к одной из самых известных песен Queen.

Под влиянием Звягинцева

Лента «Власть» (Vice, 2018) режиссера Адама Маккея об истории вице-президента США Дика Чейни (2001-2009) была номинирована на шесть наград, однако была отмечена лишь в категории «Лучший монтаж».

Кто еще победил

Лучшей документальной работой был признан фильм «Свободный подъем в одиночку», рассказывающий о покорении 900-метрового отвесного утеса Эль-Капитан американским скалолазом-экстремалом Алексом Хоннольдом. «Лучшим анимационным фильмом» стал мультик «Человек-паук: Через вселенные» (Spider-man: Into the spider-verse, 2018). В номинации «Лучший адаптированный сценарий» премию взял «Черный клановец» (BlacKkKlansman, 2018) режиссера Спайка Ли.

За «Лучший британский дебют» награды были удостоены режиссер Майкл Пирс и продюсер Лорен Дарк, совместно работавшие над триллером «Зверь» (Beast, 2017). «Восходящей звездой» жюри конкурса признало американку Летишу Райт, известную по роли африканской воительницы Шури в кинокомиксах «Черная пантера» (Black Panther, 2018) и «Мстители: война бесконечности» (Avengers: Infinity War, 2018). «Черная пантера», ставшая одной из самых кассовых среди всех лент, объединенных киновселенной Marvel, была также удостоена отдельной награды за «Лучшие спецэффекты».

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