Цены на жилье в самых престижных районах Лондона снизились на 4,6% в 2018 году в условиях политического хаоса в Великобритании и находятся на минимальных уровнях с 2013 года.

В четвертом квартале, на который пришлось обсуждение британским парламентом соглашения об условиях Brexit, достигнутого премьер-министром Терезой Мэй с властями Евросоюза, средняя стоимость жилья в фешенебельных районах, включая Челси, Ислингтон, Кенсингтон и Мэйфэр, упала на 1,5%, свидетельствуют данные консалтинговой компании Knight Frank.

Давление на лондонский рынок элитного жилья оказали последовательные изменения в налогообложении, в результате которых налог с продажи самой дорогой недвижимости вырос до 15% ее стоимости, пишет Bloomberg. Этот фактор, одновременно с ростом неопределенности в отношении политических и экономических перспектив Великобритании после Brexit, ослабил спрос на такую недвижимость и привел к сокращению числа сделок на рынке до рекордных минимумов.

«Как цены, так и объемы продаж снижались во втором полугодии 2018 года, — отмечает Том Билл, отвечающий за исследование лондонского рынка жилой недвижимости в Knight Frank. — Спад является последствием политической неопределенности в последние шесть месяцев».

Цены в районах, расположенных рядом с центром Лондона, где идет активное строительство новых апартаментов, снизились примерно такими же темпами, как и в элитных районах, и находятся на минимумах за пять лет, свидетельствует обзор Knight Frank. В этих районах сдерживающим фактором для цен является избыток предложения жилья.

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