Поклонники звездной пары — Джорджа Клуни и его жены Амаль счастливы. Похоже супруги, о грядущем разводе которых успели сообщить чуть ли не все СМИ планеты, помирились. Как пишут российские СМИ, о примирении Джорджа и Амаль заговорили после того, как их в первый раз за последние несколько месяцев увидели вдвоем, если не считать их появления на официальном мероприятии в начале декабря минувшего года. Тогда они пришли вместе ради родителей Клуни. Но на этот раз все было иначе — это был не формальный выход на публику, а настоящее свидание.

Папарацци подкараулили Джорджа и Амаль, когда те пришли поздно вечером в ресторан при отеле Sunset Tower Hotel, расположенный в Западном Голливуде. Они провели там не меньше четырех часов и покинули заведение поздно ночью. Репортеры засняли совместный выход супругов, причем они успели заметить, что Клуни галантно открыл для Амаль дверь своего авто, а та в ответ одарила его благодарной улыбкой.

Однако, как засвидетельствовали другие посетители ресторана, во время совместного ужина супруги улыбались не часто и вообще не выглядели особенно счастливыми. Видимо, им еще не до конца удалось преодолеть проблемы, возникшие в их отношениях. Согласно информации, полученной от одного из приятелей пары, те решили помириться ради своих очаровательных детей — полуторагодовалых Эллы и Александра. Но пока отношения Джорджа и Амаль еще только на пути к полному восстановлению.

Как сообщалось ранее, супруги поссорились еще летом. Тогда Клуни попал в аварию на своем мотоцикле и не погиб только чудом. После чего напуганная происшествием Амаль поставила ему ультиматум: или он навсегда забудет о мотоциклах, или она уйдет. Джордж, в покорности которого она была уверена, неожиданно заупрямился, восприняв ее требование, как покушение на последний «островок» его свободы. В ответ Амаль, забрав детей, уехала на Сардинию, где жила с тех пор с Александром и Эллой в приобретенном супругами ранее особняке. При этом друзья пары были уверены, что все идет к разводу. А расторжение брака было бы неизбежно и стало бы долгим и скандальным, ведь супругам предстояло делить не только детей, но и 520 миллионов долларов — именно в такую сумму оценивают состояние Клуни.

Minval.az