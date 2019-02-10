Россия и США намерена подать на рассмотрение Совета безопасности ООН свои проекты резолюций по урегулированию кризиса в Венесуэле. Оба документа пока находятся на стадии рассмотрения и еще не внесены, сообщат РБК.

«(Совет безопасности) призывает к урегулированию ситуации в Венесуэле на основе мирных мер, — говорится в российском проекте. (Совет безопасности) поддерживает все инициативы, направленные на достижение политического урегулирования через инклюзивный национальный диалог, включая механизм, выработанный в Монтевидео», – говорится в российском варианте.

США, в свою очередь, предлагает отменить результаты президентских выборов в Венесуэле в 2018 году, на которых победил Николас Мадуро, и провести новые выборы.

«СБ должен призвать к немедленному началу политического процесса, ведущего к транспарентным выборам при участии международных наблюдателей и соответствующим венесуэльской конституции», – говорится в проекте резолюции США.

Дипломатический источник отмечает, что оба документа пока еще находятся на рассмотрении, а экспертные консультации в СБ ООН пройдут в начале недели. Также указывается, что российский вариант поддерживается действующим президентом Венесуэлы.

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