Пекинская архитектурная школа университета Цинхуа напечатала из бетона на 3D-принтере мост длиной 26,3 метра, сообщает Dezeen.

Утверждается, что пешеходный мост шириной 3,6 метра, проходящий через канал в районе Баошань, стал самым протяженным сооружением такого рода в мире. Авторы проекта повторили арочную форму самого старого, 1400-летнего китайского моста Аньцзи.

По словам дизайнеров, напечатать мост оказалось на треть дешевле в сравнении с традиционным возведением. Сэкономить удалось за счет отсутствия арматуры и обрешетки.

Minval.az