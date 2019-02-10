Победителем 69-го итальянского музыкального конкурса «Сан-Ремо», завершившегося в ночь на воскресенье, стал певец Махмуд (Mahmood) с песней Soldi («Деньги»).

Как передает РИА Новости, финальный вечер конкурса, завершившегося в одноименном городке в Лигурии, транслировал первый канал итальянского телевидения Rai.

В композиции поп-исполнитель, родившийся в Милане в семье египтянина и итальянки, от лица лирического героя обращается к отцу, оставившего дом и родных ради денег.

Ранее в интервью певец, называвший среди своих любимых артистов Бейонсе, Трэвиса Скотта и Фрэнка Оушена, называл «Деньги» очень личной песней, каждое исполнение которой становится для него выбросом адреналина.

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