Если США примут решение о выводе своих войск из Афганистана, Чехия поступит аналогичным образом.

Как передает РИА Новости, об этом заявил в субботу глава минобороны республики Лубомир Метнар в интервью, опубликованном на сайте пражской газеты Právo.

«Если успешно завершатся нынешние переговоры (о ситуации в Афганистане с участием США и представителей движения «Талибан») и это поведет к внутриполитической стабильности в этой стране, то и безопасность должна улучшиться. В случае если дело дойдет до снижения количества или полного отвода американских войск, то мы будем на это адекватно реагировать. То есть, если из Афганистана уйдут американцы, мы тоже оттуда уйдем», — сказал Метнар.

По словам министра, в Чехии внимательно следят за ходом переговоров в Афганистане, анализируют развитие ситуации в этой стране и, исходя из этого, готовы к дальнейшим действиям.

«Но пока еще решение (о выводе войск США из Афганистана) не принято. Представители американского конгресса сейчас заявили, что если Афганистан останется под прежним сильным исламистским давлением, то они будут против вывода войск. Подобное мнение имеет и командование американской армии», — сказал Метнар.

«О возможном выводе военнослужащих США из Сирии и Афганистана говорил президент Дональд Трамп. Это призыв, высланный им, но к фактическому выводу войск ведет долгий путь», — добавил глава чешского минобороны.

Около 340 чешских военнослужащих находятся в Афганистане в рамках небоевой миссии НАТО «Решительная поддержка». Они заняты охраной крупнейшей в стране авиабазы альянса в Баграме и международного аэропорта в Кабуле, а также участвуют в обучении афганских коллег.

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