Пять картин, которые предположительно были написаны Адольфом Гитлером, выставят на аукцион в немецком городе Нюрнберг, сообщает The Guardian.

Стоимость одной из картин составляет $51 тыс., уточняет издание. Кроме того, на торги выставлено плетеное кресло, которое также могло принадлежать немецкому диктатору.

Мэр Нюрнберга Ульрих Мали раскритиковал аукцион. С критикой выступил также представитель Центрального института истории искусств в Мюнхене Стефан Клинген.

«Существует давняя традиция продажи объектов, связанных с нацизмом. Каждый раз об этом много гудят СМИ… и цены этих объектов постоянно возрастают. Это меня сильно раздражает» — сказал Клинген.

В Германии публичная демонстрация нацистских символов запрещена за исключением образовательных и научных целей. Выставленные на продажу картины не содержат таких символов, сообщает iz.ru.

Minval.az