Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Ягуба Микаил оглу Махмудова орденом «Эмек» первой степени за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере исследования истории Азербайджана, сообщает Trend.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Ягуба Микаил оглу Махмудова орденом «Эмек» первой степени за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере исследования истории Азербайджана, сообщает Trend.
Дата: 2019/02/09 16:54
Раздел: Новость
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