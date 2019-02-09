Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Ягуба Микаил оглу Махмудова орденом «Эмек» первой степени за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере исследования истории Азербайджана, сообщает Trend.

Minval.az