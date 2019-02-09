Структуры внутренней безопасности Европейской службы внешних связей (ЕСВС) предупредили работающих в Брюсселе европейских дипломатов о том, что в бельгийской столице орудуют сотни китайских и российских шпионов. Об этом пишет газета Die Welt со ссылкой на дипломатов ЕС.

Как рассказали изданию источники, по данным службы, в Брюсселе находятся около 250 китайских и 200 российских шпионов.

В связи с этим дипломатам посоветовали с осторожностью посещать определённые заведения в Европейском квартале города. В числе таких заведений, в частности, стейк-хаус и кафе около штаб-квартиры Еврокомиссии.

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