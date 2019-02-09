Клуб MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» установит памятник английскому футболисту Дэвиду Бекхэму, защищавшему цвета команды с 2007 по 2012 годы. Скульптура Бекса появится возле калифорнийского стадиона 2 марта перед стартом нового сезона, пишет «Лайф».

Ранее подобной чести, как открытие памятника игроку, да ещё и при жизни, в MLS никому не оказывали. Ожидается, что Бекхэм будет присутствовать при историческом событии.

Переехав в 2007 году в США, экс-капитан сборной Англии запустил целую волну миграции европейских футболистов за океан. Благодаря ему даже появилось «правило Бекхэма», благодаря которому суперзвёзд лиги стали выводить из-под потолка зарплат.

Даже по завершении карьеры Бекхэм продолжает заниматься популяризацией футбола в США. Создаёт клуб «Интер» (Майами), дебют которого в MLS запланирован на 2020 год. Собирается пригласить в команду Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Minval.az