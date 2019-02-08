Лозунг «смерть Америке» направлен против таких политиков, как президент США Дональд Трамп, его советник по нацбезопасности Джон Болтон и госсекретарь Майк Помпео, и не имеет никакого отношения к простым американцам, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

«Смерть Америке» означает смерть Трампу, Джону Болтону и Помпео, то есть долой американских руководителей, коими в настоящее время являются эти люди», — заявил Хаменеи, чьи слова приводятся на его официальной сайте.

Он пояснил, что этот лозунг «не имеет никакого отношения к американской нации».

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