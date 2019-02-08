Международный паралимпийский комитет условно восстановил в правах Паралимпийский комитет России. Об этом объявил президент МПК Эндрю Парсона, передает «Р-Спорт».

Таким образом, российские спортсмены снова смогут выступать под национальным флагом на Паралимпийских играх 2020 и 2022 годов.

Парсонс отметил, что ПКР доказал Международному паралимпийскому комитету, что организация в корне изменилась, но теперь это нужно доказать всему остальному миру. Он добавил, что российские паралимпийцы смогут участвовать в Играх-2020 в Токио и Играх-2022 в Пекине только при выполнении «очень четких условий».

«Паралимпийский комитет России приветствует решение МПК. Хотя оно представляется нам запоздалым и небезусловным, оно тем не менее позволит нам решать основные проблемы полноценной подготовки и участия сборных команд России в XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио. Как говорится, лучше поздно, чем никогда», — прокомментировали решение в ПКР.

Minval.az