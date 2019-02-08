Турция приняла решение о закупке в России зенитных ракетных систем С-400, поскольку предложение Соединенных Штатов о продаже американских комплексов Patriot содержало недостаточно выгодные условия.

Как передает ТАСС, об этом заявил заместитель руководителя Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Джелал Сами Тюфекчи, выступая в четверг в Фонде политических, экономических и социальных исследований (SETA) в Вашингтоне.

«К тому, что Турция приняла решение приобрести С-400, привела политика США. Во время переговоров вопрос был в цене, в том, где будет происходить производство, а также в передаче технологий», — сказал он.

Кроме того, по его словам, США слишком долго не проявляли готовность внести окончательное предложение. «По сути настоящее предложение поступило лишь в прошлом месяце», — отметил он. «Было уже достаточно поздно», — подчеркнул Тюфекчи.

Замглавы оборонпрома также подтвердил ТАСС, что Турция рассчитывает на начало поставок С-400 уже в этом году. Ранее турецкий телеканал NTV со ссылкой на источник в США сообщил, что Вашингтон отзовет предложение по продаже зенитных ракетных комплексов Patriot, если Турция все же купит у России С-400.

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