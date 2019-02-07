С начала февраля современный комплекс школы-лицея имени Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова в г. Билясувар присоединился к проекту «Цифровые навыки», который реализуется Министерством образования совместно с международной образовательной компанией «Алгоритмика» — разработчиком ИТ-систем и курсов по обучению детей программированию.

Руководитель проекта «Цифровые навыки» Фахри Гурбанов ознакомившись с условиями в классах отметил, что это первая частная школа, присоединившаяся к проекту.

По его словам, знаменательно, что занятия в лицее в рамках данного проекта начались именно 7 февраля – в день рождения Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова, ведь лицей носит его имя.

Также Ф. Гурбанов заявил, что в лицее имени Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова г. Билясувар, проект реализуется в 5 и 6 классах, охватывает 120 учеников, которым будут преподавать 2 педагога. До начала занятий, для преподавателей были проведены интенсивные курсы повышения квалификации.

Далее руководитель проекта проинформировал присутствующих о том, что в 2018-2019 учебном году проект охватил 5 и 6 классы 65 школ Баку, что на 50% больше, чем в предыдущем году, 6 школ в Гяндже и 1 лицей в Билясуваре.

Он отметил, что в рамках проекта ученики научаться создавать свои собственные проекты, мультфильмы, игры, а к концу года принять участие в соревнованиях на лучший проект со своими сверстниками из Баку и Гянджи.

В свою очередь директор комплекса Бахруз Мехтиев отметил, что ознакомившись с проектом, незамедлительно принял решение о внедрении его в лицее. Он поблагодарил команду проекта за очень быструю и эффективную организационную поддержку, отметив, что «Цифровые навыки» стал самым оперативно внедренным проектом за всю историю лицей.

Напомним, что основной целью проекта, который стартовал в Баку в 2016-2017 учебном году, является развитие у учеников алгоритмического мышления, логики, навыков разработки проектов и основ программирования. Проект направлен на повышение уровня компьютерной грамотности учащихся, привлечение их внимания к высокотехнологичным профессиям, а также на подготовку квалифицированных кадров в области программирования.

Minval.az