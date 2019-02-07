«Президент Франции Эммануэль Макрон – не очень опытный политик. Его отношение к Армении говорит об отсутствии сбалансированной политики в отношении мусульманского мира, в частности, Турции. Он практически встал на сторону богатой армянской диаспоры, которая не жалеет финансовых средств на лоббирование своих интересов. Это и является важной составной частью этого вопроса».

Об этом в интервью Minval.az заявил политолог, экс-дипломат Фикрет Садыхов, комментируя решение президента Франции учредить национальный день памяти так называемого «геноцида армян».

— Я бы не стал называть такое отношение французов «любовью» к армянам, так как все регулируется на прагматичной основе. Армяне появились во Франции много веков тому назад. И в результате этого наплыва, особенно после окончания Первой мировой войны, они сумели внедриться в различные структуры общественно-политической, экономической, финансовой и культурной жизни Франции.

Сегодня – надо признать – многие из них не просто рядовые граждане Франции. Это те лица, круги, которые сильно влияют на общественно-политическую жизнь самой Франции. И, оказывая давление, они добиваются принятия различных резолюций в парламенте Франции. Некоторые политические фигуры Франции и вовсе танцуют под дудку армян.

В свое время, когда во главе Франции стояли здравомыслящие политики, к примеру, тот же Шарль де Голль, Париж не позволял себе подобных реверансов в сторону армян.

С годами возникла другая ситуация – у Франции изменилось отношение к Турции. На сегодняшний день Франция одна из стран, которая противится вступлению Турции в Евросоюз. Парижу необходимо затормозить вхождение Турции в ЕС любым путем. И в этом вопросе против Анкары используется вопрос т.н. «геноцида армян» – якобы 100 лет тому назад произошли какие-то события, которые повлияли на судьбу армян из Турции. Придумываются различные легенды, которые обрастают какими-то фантастическими дополнениями.

Неужели у Макрона мало проблем у себя в стране? Хотя бы с теми «желтыми жилетами», количество которых уже превысило 100 тысяч. Эти протесты не только не стихают, наоборот, они приняли организованную форму. К ним примкнули профсоюзы, протестующие озвучивают не только экономические, но и политические требования. Среди протестующих много покалеченных и раненных. Люди с увечьями выходят на эти протесты. Макрону нужно в первую очередь заняться этой проблемой. Если он считает, что эти реверансы в сторону армян улучшат ситуацию и отвлекут внимание общественности от того, что происходит во Франции, то он глубоко заблуждается.

— Помнится, что при экс-президенте Франции Николя Саркози был принят закон об уголовной ответственности за отрицание «геноцида армян», который потом был аннулирован. Есть ли вероятность того, что данное решение Макрона в дальнейшем постигнет аналогичная судьба?

— Криминализацию отрицания т.н. «геноцида» в свое время отменили, потому что сам законопроект действовал в разрез принципам межгосударственных отношений и международных норм. Эта инициатива, кстати говоря, тоже не соответствовала элементарной логике. Они хотели сравнить т.н. «геноцид армян» с Холокостом, что, по сути, несравнимо. Поэтому эта попытка и не увенчалась успехом.

Вместе с тем, если на Макрона будет оказано серьезное давление со стороны тех же богатых армянских диаспорских кругов, он может реанимировать этот вопрос, и попытаться добиться успеха. Макрон считается президентом богатых. Когда он был избран президентом, французское экспертное сообщество говорило, что этот человек стал главой государства благодаря капиталу богачей. Представьте, какое количество богачей среди армянской диаспоры. Естественно, что полученные деньги нужно отработать. Думаю, Макрон делает это весьма успешно.

— Вы упомянули о протестах «желтых жилетов». Но у Франции есть также проблема, связанная с геноцидом в отношении алжирцев, причастность к которому Париж отрицает.

— Действительно, во Франции это отрицают. Алжир долгое время был французской колонией, там шла ожесточенная война, осуществлялось преднамеренное убийство жителей этой страны. И только генерал де Голль, нашел в себе силы остановить это и подписать известное Эвианское соглашение. Однако сам факт не может быть стерт из истории. Они причинили огромный ущерб алжирскому народу, были убиты и искалечены много мирных людей. Но все дело в том, что алжирская диаспора не столь сильна и не так активно представлена во французском обществе. Поэтому, то, что совершили французы в Алжире отодвигается на второй план, а на передний план выдвигается не имеющее какого-либо отношения к Франции проблема, высосанная из пальца армянами.

— Франция является одной стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. И подобная проармянская позиция Франции должна нас насторожить. Можно ли вообще надеяться на объективность Франции в вопросе урегулирования карабахского конфликта?

— Франция, как сопредседатель МГ ОБСЕ, занимает крайнюю субъективную позицию, она не основана на объективном анализе и справедливом подходе к тому, что происходит в регионе Южного Кавказа, и в отношении карабахского конфликта. Такое отношение к Армении естественно лишает в определенном смысле Францию морального и политического права объективно судить о том, каким путем и образом должен быть решен армяно-азербайджанский конфликт.

Хотя официально Париж признает территориальную целостность Азербайджана, но этого недостаточно. Сопредседатель, являющийся посредником в многолетнем конфликте должен занимать беспристрастную позицию. Сопредседатель, коим является Франция, должен занять позицию, основанную на принципах международного права, норм справедливости, которые могут привести к окончательному решению данной проблемы. Этого сегодня в позиции Франции не просматривается.

К сожалению, ее проармянская позиция говорит о том, что подход Франции к решению данной проблемы, вряд ли может привести к объективным результатам. Понятно, что в данном случае, мы имеем в виду не всю Францию, а нынешнее руководство страны, во главе с ее президентом, который демонстрирует крайне субъективную позицию, откровенно не считаясь с объективными реалиями. Это не тот подход, который может привести к объективному решению карабахской проблемы.

Бахтияр Сафаров

Minval.az