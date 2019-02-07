Дженнифер Лоуренс, по сообщения западной прессы, обручилась со своим избранником — 38-летним Куком Маруни. Об этом рассказали очевидцы свидания парочки в ресторане Raoul’s, где они праздновали помолвку. На руке у Дженнифер красовалось кольцо с бриллиантом внушительного размера.

«Камень просто огромный, — рассказали PageSix посетители ресторана. — Они (Дженнифер и Кук) что-то праздновали и бурно обсуждали. Кольцо было очень заметно, хотя они и сидели за столиком в углу ресторана…»

Говорят, что Дженнифер не хотела привлекать внимание публики к столь интимного моменту в своей личной жизни. Она поделилась новостью о полученном предложении руки и сердца только с самыми близкими друзьями. Однако после того, как в СМИ прокатилась волна слухов о помолвке, агенту актрисы пришлось выступить с подтверждением этой информации. Тем не менее, все остальные детали предстоящего торжества пока держатся в тайне.

Роман Лоуренс с Маруни, директором галереи современного искусства Gladstone Gallery, начался весной 2018 года. Будущих супругов познакомила их общая подруга Дженнифер Лора Симпсон. Они пару раз пересекались на вечеринках, а затем между ними промелькнула искра. А в конце июня прошлого года актриса впервые показалась с ним на публике. Тогда они поужинали при свечах на Манхэттене, в ресторанчике итальянской кухни Sant Ambroeus. До этого она встречалась с режиссером Дарреном Арнофски, с которым у нее был роман, продолжавшийся около года.

Minval.az