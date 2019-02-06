Отец хип-хоп-исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого) Александр Толмацкий попросил прощения у сына. Соответствующий пост он опубликовал в своем Instagram-аккаунте в среду, 6 февраля.

«Прости меня. Может быть, я действительно был плохим отцом? Но знай, моя любовь к тебе безгранична. Дети — это воплощение мечты родителей. Я горжусь тобой», — написал продюсер.

Он отметил, что не понимает, почему сын наговорил про него много странных вещей и так и не сделал шаг навстречу. По словам Толмацкого, перед смертью Децла они так и не поговорили, а все их попытки начать общение были «сплошным провалом».

Minval.az