Лига Арабских Государств (ЛАГ) призвала Европейский Союз официально признать Палестинское Государство в границах до 1967 года и с Восточным Иерусалимом как его столицей, сообщает издание Альджазира.

Соответствующую позицию озвучил генеральный секретарь ЛАГ Ахмад Абу Аль-Гайт на ежегодной встрече ЛАГ-ЕС в Брюсселе. Он отметил, что решение этого вопроса может стимулировать сотрудничество между Евросоюзом и арабским миром.

На сегодняшний день Палестину официально признали государством 137 стран мира.

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