Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал завершение подготовки договора об открытии новых пунктов пропуска между Грузией и Россией через территории оккупированных Абхазии и Южной Осетии.

«По тому соглашению, которого я достиг в 2012, посты выставлялись исключительно на наших международно признанных границах. Эта капитуляция Иванишвили будет иметь долгосрочные катастрофические последствия для грузинской государственности!», — написал Саакашвили в Facebook.

Ранее СМИ писали, что достигнутое соглашение между Россией и Грузией предполагает открытие пунктов пропуска и выставление постов в Абхазии и Южной Осетии, работа которых будет организована третьей стороной – швейцарской компанией SGS.

Minval.az