Представители 29 стран-участниц НАТО подписали в среду в штаб-квартире в Брюсселе протокол о вступлении Северной Македонии в альянс.

Страна официально начнет участвовать в работе институтов Североатлантического альянса, но на данном этапе в качестве приглашенного члена. Как только все 29 стран НАТО ратифицируют протокол, Республика Северная Македония станет 30-м членом альянса.

«Подписание протокола открывает процесс ратификации, и надеюсь, что он пройдет быстро и мы сможем приветствовать нового 30-го члена НАТО. Пока же страна начнет участвовать в заседаниях как приглашенная», — сказал в среду на церемонии генсек альянса Йенс Столтенберг.

Министр иностранных дел Македонии Никола Димитров заявил на церемонии, что вступление в НАТО стало для его страны «пересечением линии уверенности». Он также сообщил, что в ближайшее время планирует посетить столицы союзников в связи с процедурой ратификации.

Minval.az