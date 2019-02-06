В зоне карабахского конфликта удалось достичь определенного снижения напряженности. Об этом заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ, генерал-полковник Анатолий Сидоров.

По его словам, совместные усилия международных посредников и государств региона в последние месяцы привели к снижению напряженности. Они позволили активизировать диалог, необходимый для дальнейшей работы по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«Ставшие регулярными встречи руководств Армении и Азербайджана позволили достичь определенных договоренностей по принятию мер, направленных на укрепление доверия и создание условий для мирного процесса. Впервые за последние десятилетия установлена прямая линия на высоком уровне»,— отметил генерал.

В то же время, как считает Сидоров, в Кавказском регионе коллективной безопасности сохраняется сложная обстановка. Такая ситуация обусловлена прежде всего наличием вблизи его границ высокого конфликтного потенциала, а также стремлением США и стран Запада укрепить свое влияние в данном регионе.

Minval.az