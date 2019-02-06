Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани отзывается на распространенную российскими СМИ дезинформацию о том, что якобы Грузия в рамках грузино-российского договора о таможенных коридорах согласилась открыть таможенные пункты на линиях разграничения с оккупированными территориями, чем косвенно признает их независимость.

«Это очередная дезинформация, распространяемая российскими СМИ, и ее поддерживают наши оппоненты, оппозиционеры и бывший президент Грузии. Категорически неприемлемо такое суждение, так как оно не имеет ничего общего с реальностью и действительностью», — заявил руководитель внешнеполитического ведомства.

Он также пояснил, что оформленный между Грузией и Россией договор от 2011 года, который подразумевает мониторинг швейцарской компанией грузооборота между Россией и Грузией не имеет никакого отношения к размещению таможенных терминалов.

«Как известно, договор был оформлен в 2011 году и представляет договоренность лишь между двумя сторонами — Россией и Грузией. Он предусматривает мониторинг транзитных коридоров. Нет речи о размещении каких-либо таможенных терминалов. Все делается в соответствии с соглашением, так, как было подписано в 2011 году. Все остальное ложь и спекуляции», — заявил Залкалиани.

Глава МИД Грузии также подчеркнул, что договор не подвергался и не планируется подвергнуть какой-либо ревизии или пересмотру.

«Не было никакой ревизии подписанного договора и не планируется. Все осуществляется в рамках подписанного в 2011 году договора и никакого размещения каких-либо таможенных терминалов вне уже согласованных коридоров не рассматривается, это попытка ввести общественность в заблуждение», — отметил министр.

Minval.az