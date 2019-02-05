Открытие транзитного коридора через Цхинвали для Армении совершенно недопустимо, более того, этот вопрос вообще не должен присутствовать в темах для рассмотрения в рамках женевской трехсторонней комиссии. Об этом заявил вице-президент Атлантического совета Грузии Бату Кутелия.

В российских СМИ активно распространяется информация, что в рамках трехстороннего формата, запланированного в феврале в Женеве, российская сторона рассмотрит вопрос открытия транзитного коридора для Армении через Цхинвали. Об этом ранее заявил заместитель министра иностранных дел России, Григорий Карасин.

По словам Кутелия, формат Карасин-Абашидзе в свое время был создан совсем с другой целью, официальная торговля между Грузией и Россией, но официальная Москва старается любой формат использовать в свою пользу.

«Как всегда, и в данном случае Россия старается использовать международный механизм, чтобы получить признание независимости признанных ею оккупированных территорий. От нее это не удивительно. Что касается транзита Армении, это вообще не соприкасается с рамками трехсторонней комиссии»- цитирует Кутелия «Грузия-Онлай».

Касательно позиции Министерства иностранных дел Грузии в связи с этим вопросом, вице-президент Атлантического совета Грузии считает, что ведомство не должно поддаваться на провокацию Карасина.

«Существует много вопросов в связи с внешней политикой Грузии, поскольку есть много несовпадений с событиями, текущими в мире. Единственным исключением оказалась лишь Венесуэла. Ничего другого сказать не могу. Вообще, лично я ставлю под вопрос разработку нашей внешней политики, и ее осуществление. Откровенным выражением того является нагрузка формата Карасин-Абашидзе такой тематикой, как открытие транзитного коридора для Армении. Перенос таких чувствительных для нашей страны вопросов в этот формат в точности означает деинституционализацию осуществления внешней политики, что недопустимо. В данном случае, на мой взгляд, ведомство не должно поддаваться на провокацию Карасина»- отметил Бату Кутелия.

Minval.az