Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил США и страны ЕС в двойных стандартах, назвав неправовым их решение признать в качестве временного президента Венесуэлы главу Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, передает РИА Новости.

«Венесуэла – это ваш инструмент? Там президент пришел через выборы, какое вы имеете право назначать другого? А где же демократия, разве это можно принять? И ЕС тут же явился. Вы говорите о демократии, но выступаете за неправовое решение. Мы не принимаем тот мир, где прав тот, кто сильнее, мы против такой империалистической позиции», — сказал Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей в Турции Партии справедливости и развития.

Minval.az