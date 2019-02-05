Сегодня стало известно, что журналист азербайджанского информационного агентства «Туран» Шагин Гаджиев находится в Армении. Об этом пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян сказала во вторник на брифинге. Ранее советник президента Армении Теван Погосян на своей станице в Facebook сообщил, что дал интервью Ш. Гаджиеву.

Армянский МИД заявил, что получил запрос о разрешении осуществить журналистскую деятельность в Армении. После прохождения соответствующих журналистских процедур, запрос корреспондента был удовлетворен.

Глава «Туран» Мехман Алиев сообщил Minval.az о том, что Ш. Гаджиев уже 3 дня как находится в Армении с журналистской миссией и сегодня возвращается в Баку.

«B ходе посещения Еревана он провел серию встреч с представителями политических партий и экспертов. Темой предстоящих видео и письменных репортажей будут вопросы карабахского урегулирования, ситуация в регионе», сказал он.

О визите Ш. Гаджиева в Армению были заранее поставлены в известность и Администрация президента и Министерство иностранных дел, Пограничная служба, и все эти ведомства официально дали свое согласие и не имели никаких возражений против визита Ш. Гаджиева в Армению, добавил М.Алиев.

Minval.az