Саудовская Аравия отдает американское оружие боевикам, связанным «Аль-Каидой», а также группировкам салафитов, которые ведут войну в Йемене. Об этом сообщил телеканал CNN, который провел расследование.

Телеканал также утверждает, что американское оружие попало в руки повстанцев, которых поддерживает Иран. В руках Тегерана, по мнению журналистов, могли оказаться технологии, которые «потенциально могут угрожать жизни американских солдат в других горячих точках».

Источники телеканала сказали, что Саудовская Аравия и ее союзник Объединенные Арабские Эмираты обменивают оружие на лояльность со стороны повстанцев, местных племен, а также влияют на сложную политическую ситуацию в регионе.

Передача вооружений третьей стороне нарушает договоренности между Вашингтоном и Эр-Риядом. В ответ на публикацию представитель Пентагона сказал, что власти США проводят расследование.

Minval.az