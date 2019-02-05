В Воронеже задержали 47-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД. Его искали в связи с убийством 26-летнего бизнесмена, совершённом в Архангельской области.

Тело уроженца Азербайджана обнаружили утром 31 января на обочине автодороги у производственной базы в Каргопольском районе региона. Издание «Эхо Севера» пишет, что неизвестный пять раз выстрелил в предпринимателя, одна из пуль была в голову. Погибший занимался торговлей древесиной. СМИ предполагает: убийство было заказным и связано с переделом сфер влияния в лесной отрасли. Следственный комитет по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Предполагаемого убийцу бизнесмена задержали 3 февраля в съёмной квартире одного из домов на улице Космонавтов. В отделе полиции мужчина дал признательные показания. Воронежские полицейские уже передали его архангельским коллегам.

Minval.az