Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил заслуженного деятеля искусств РФ, писателя, драматурга, киносценариста и режиссера Рустама Ибрагимбекова с 80-летием, отметив его художественный талант и человеческую мудрость.

Телеграмма опубликована на сайте правительства.

«Вы сочетаете в себе уникальный талант драматурга, сценариста, режиссёра и продюсера. В любых обстоятельствах Ваши герои сохраняют честь и отвагу, тонкую иронию и способность к глубоким чувствам. А главное – остаются, как Вы однажды сказали, людьми с душой, совестью и смекалкой. Их популярность – это признание Вашего художественного таланта и человеческой мудрости», — говорится в телеграмме.

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