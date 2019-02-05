Актер Кит Харингтон, исполнитель роли Джона Сноу в «Игре престолов», рассказал своей жене Роуз Лесли, чем закончится популярнейший сериал.

По утверждению самого актера, он раскрыл супруге перипетии финала еще в 2018 году по ее просьбе. Лесли, которая успела сняться в «Игре престолов» в роли возлюбленной Джона Сноу, после такого грандиозного спойлера не разговаривала с мужем несколько дней.

Впрочем, Харингтон допустил, что финал может несколько отличаться от известной ему версии в зависимости от монтажа, сообщает Joblo.

Minval.az