Американские ученые выявили резкий рост заболеваемости раком у молодых людей в США. Главной причиной неблагоприятной эпидемиологической ситуации является распространение ожирения, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи выяснили, что с 1995 по 2015 год злокачественные опухоли, для которых лишний вес является фактором риска, стали возникать чаще среди женщин и мужчин младше 50 лет. При этом меньший возраст оказался связан с более высоким уровнем заболеваемости. У людей в возрасте 45-49 лет заболеваемость раком печени повышалась на один процент за каждый год рассматриваемого периода, а у тех, кому исполнилось 30-34 года и 25-29 лет, этот показатель вырос более чем вдвое и вчетверо, соответственно.

Кроме того, у самых молодых миллениалов заболеваемость другими видами рака, связанными с ожирением, была также самой высокой среди всех возрастов. Число страдающих от рака почек выросло на 6,23 процента, рака желчного пузыря — на 3,71 процента, рака мочевого пузыря — на 3,35 процента и рака кишечника — на 2,41 процента.

По словам ученых, ожирение является наиболее легкопредотвращаемой причиной появления злокачественных опухолей. Примерно один из 12 случаев рака в США вызван лишним весом, а в Великобритании — один из 20. При этом более половины жителей США 20-49-летнего возраста едят мало фруктов, овощей и цельного зерна и злоупотребляют фастфудом, сладкими напитками и солью.

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