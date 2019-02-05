Соглашение о продлении сотрудничества еще на 3 года подписали во вторник Азербайджан и Формула-1.

Документ подписали министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов и исполнительный директор Формула-1 Чейз Керри.

Соглашение было подписано в рамках конференции «Выгода для страны от проведения крупномасштабных спортивных соревнований».

Таким образом, «Гран при Азербайджана» останется в календаре Чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 до конца 2023 года.

Этап Ф-1 проводится в Азербайджане с 2016 года. Действующее соглашение было рассчитано до 2020 года.

Ранее российская газета «Коммерсант» писала, что Баку заплатит $60 млн за проведение в 2019 году Гран-при Азербайджан гонок Формулы-1. В Baku City Circuit данную информацию опровергли.

Minval.az